Про це пише BBC Україна.

У репортажі зазначається, що військові швидко рухаються в бік села Липці, яке зараз перебуває в облозі через російське вторгнення. Бійців супроводжують військові Національної гвардії України, яких відправили на підкріплення для зупинення російського наступу. Після жорсткої битви на сході вони прямують на північ без відпочинку. Коли військові прибувають на їхню позицію, лише за півтора кілометра від лінії фронту, сильні удари артилерії стають голоснішими.

“Ми біжимо повз тліюче багаття до підвалу, де нам сказали сховатися. У вогкому похмурому підвалі група солдатів дивиться відео з дрона. Вони спрямовують вогонь української артилерії в бік смуги дерев”, – розповідає військовий.

У дописі наголошується, що бійцям сказали – довго залишатися тут вони не зможуть, бо навіть під землею чути вибухи.

“Вони хочуть відтягнути наші сили від рубежів оборони в Донецькій і Луганській областях. Це було лише питання часу. Росіяни завжди використовують підлу тактику”, – каже один з чоловіків.

Росіяни також зазнають великих втрат, але їх більше. Припускається, що Росія розмістила біля кордону понад 30 000 військових. Україна на цій ділянці фронту відстає не лише за кількістю людей, але й за зброєю.

“У росіян є все, що вони хочуть, а нам нема чим воювати. Але ми робимо, що можемо”, – говорить Віктор.

Затримка військової допомоги США ускладнила завдання захисників. Протягом останніх кількох місяців їм доводилося економити на боєприпасах. У середньому Росія мала можливість випускати в 10 разів більше артилерійських снарядів. Тепер українці сподіваються, що з надходженням більшої кількості американської зброї та боєприпасів цей дефіцит зменшиться.

На артилерійській позиції, прихованій у смузі дерев біля Вовчанська, бійці 57-ї бригади щодня вистрілюють від 50 до 100 снарядів, щоб захистити місто. Лінії оборони України розтягуються та стоншуються.

“Ми втрачаємо Вовчанськ, і ми також втрачаємо села навколо Вовчанська. І є відчуття, що цього можна було б уникнути, якби захист був краще підготовлений. Ми могли використати колоди та бетон для будівництва оборони. Тепер доведеться використовувати снаряди та людей, щоб повернути цю землю”, – наостанок сказав Михайло, командир артилерійської батареї.