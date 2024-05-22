Про це Ілля Євлаш розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
За його словами, ці фахівці також матимуть змогу ділитись досвідом з іншими українськими військовими техніками.
“Ми вже бачили, наприклад, що в Україні з’явився перший тренажер F-16, який нам передала Чехія. Звісно, цей процес невпинний, і він буде продовжуватися постійно”, – додав речник Повітряних сил ЗСУ.
21 травня у Міноборони Нідерландів повідомили, що десять українських військових пройшли навчання з обслуговування винищувачів F-16.
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