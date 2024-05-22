Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш поінформував, що в Україну почали повертатись перші фахівці з обслуговування винищувачів F-16.

Про це Ілля Євлаш розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, ці фахівці також матимуть змогу ділитись досвідом з іншими українськими військовими техніками.

“Ми вже бачили, наприклад, що в Україні з’явився перший тренажер F-16, який нам передала Чехія. Звісно, цей процес невпинний, і він буде продовжуватися постійно”, – додав речник Повітряних сил ЗСУ.

21 травня у Міноборони Нідерландів повідомили, що десять українських військових пройшли навчання з обслуговування винищувачів F-16.