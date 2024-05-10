Про це у п’ятницю, 10 травня, повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Було також зазначено, що основний модуль тренажера винищувача F-16 уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти. Він подякував усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту.
“Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи”, — наголосив командувач.
Представник Командування підготовки Повітряних Сил ЗСУ Олександр Дяків пояснив, що це не симулятор, а повноцінний авіаційний тренажер з реальною кабіною літака F-16.
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