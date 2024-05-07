Українські пілоти не припиняють свою підготовку на винищувачах F-16, але процес навчання розбито на три основні етапи.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

“Наші пілоти разом з інженерами продовжують постійну підготовку, цей процес невпинний. Як тільки одна група завершує навчання, то вона одразу переходить на наступний етап”, — зазначив він.

Перший етап включає в себе вивчення мови та здійснення наземної підготовки. Наступним кроком є льотна підготовка на легкомоторних літаках. І, нарешті, третій етап — безпосереднє навчання на винищувачах F-16.

“Цей процес не зупиняється. Ми використовуємо всі слоти, які нам надали країни-партнери, учасниці повітряної коаліції. І ми чекаємо на F-16 якнайшвидше, як і всі українці”, — сказав речник.

Він висловив сподівання, що F-16 допоможуть захищати повітряний простір України та завдавати ударів по противнику на тимчасово окупованих територіях.