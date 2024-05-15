Київ першим в Україні запустив сервіс «Портал Захисників та Захисниць». Наразі він працює в режимі бета-версії.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

За словами заступниці голови КМДА Марини Хонди, нововведення має на меті оптимізувати спілкування з міськими службами, зробивши його більш оперативним та доступним. Військовослужбовці, їхні сім’ї, а також родини загиблих військових отримають доступ до цих послуг.

Зараз на порталі вже представлені понад 40 різноманітних послуг. Серед них соціальні, медичні, освітні та інші послуги. Перші 10 послуг вже можна оформити онлайн. Надалі ці переліки доповнюватимуться.

“Людина реєструється, проходить верифікацію й у своєму особистому кабінеті бачить, які міські послуги можна отримати”, – зазначила Марина Хонда.

Для користування цими послугами захисниками України необхідно зареєструватися та пройти процедуру верифікації. Після цього, у своєму персональному профілі користувач зможе переглянути доступні міські послуги.

Наразі деякі послуги можна отримати тільки в офлайн-режимі, але на сайті є можливість подати заявку на їх отримання або дізнатися процедуру замовлення. Веб-портал відкритий для відвідування та наразі функціонує в тестовому режимі.