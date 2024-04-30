Про це повідомляє КМДА.
Цей процес може зайняти кілька днів, оскільки конструкція має великі розміри та вагу.
“Вона складається з 20 елементів, що важать близько 6 000 – 7 000 тонн”, — пояснили в КМДА.
Перед початком робіт фахівці провели докладне вивчення, щоб зберегти цілісність композиції та уникнути пошкоджень під час демонтажу.
“Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова”, — додали в повідомленні.
Також нагадаємо, що раніше зазначалось, що арку “Свободи українського народу” не демонтуватимуть, оскільки сенс монумента переосмислений. Простір біля арки отримає нову концепцію.
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