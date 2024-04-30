Міські комунальні служби розпочали процес демонтажу композиції, встановленої під аркою "Свободи українського народу" (раніше арка "Дружби народів") на честь Переяславської ради.

Про це повідомляє КМДА.

Цей процес може зайняти кілька днів, оскільки конструкція має великі розміри та вагу.

“Вона складається з 20 елементів, що важать близько 6 000 – 7 000 тонн”, — пояснили в КМДА.

Перед початком робіт фахівці провели докладне вивчення, щоб зберегти цілісність композиції та уникнути пошкоджень під час демонтажу.

“Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова”, — додали в повідомленні.

Також нагадаємо, що раніше зазначалось, що арку “Свободи українського народу” не демонтуватимуть, оскільки сенс монумента переосмислений. Простір біля арки отримає нову концепцію.