Допис у Facebook Порошенка висить уже понад 19 годин.

«Межа» публікує посилання на нього, оскільки ніякої реакції поки що на нього немає.

Відео зняте з дрона чи гелікоптера, Порошенко написав, що його «надіслали хлопці», які побудували фортифікації завдяки екскаваторам, бензопилам та пилорамам, які напередодні передала команда Порошенка.

«Ще восени торік ми почали бити на сполох. І весь цей час нам казали, що будівництво ліній оборони йде за планом. Але з того, що нині відбувається на лінії фронту, стало зрозуміло, що фортифікації зовсім не готові стримувати нову навалу ворога», — йдеться в дописі.

Політик написав, що з початку року привіз українським підрозділам понад 20 екскаваторів, які допомагають зводити лінії оборони майже по всьому фронту.

Та вказав навіть регіони, де вони працюють. Щоправда, на відео самих екскаваторі не видно.