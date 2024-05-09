Інформаційний російський портал "Медіазона" виявив, що президентів України, Володимира Зеленського та Петра Порошенка, більше не можна знайти у розділі розшуку на веб-сайті МВС Росії.

Російське ЗМІ зазначає, що ця зміна сталася після того, як 4 травня їх картки розшуку випадково виявили співробітники агентства РИА Новости. Зараз, при пошуку за персональними даними обох президентів, сайт не видає жодних результатів.

За раніше зібраною інформацією, обидвох президентів України додала до розшуку чергова частина МВС Росії в окупованій Донецькій області — її номер було вказано у контактній інформації.

Це сталося не пізніше 22 лютого, проте картки розшуку стали відомі лише на початку травня, йдеться в матеріалі російського видання.

“Після того як картки виявили, 6 травня МВС виступило з нехарактерним для відомства коментарем, що воно було лише “технічним виконавцем” під час оголошення в розшук: “У цьому разі рішення про оголошення в розшук і про його припинення ухвалюють СК Росії та його територіальні підрозділи”, — пише “Медіазона”.