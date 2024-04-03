Також видання зазначило, що на момент повномасштабного вторгнення Росії Україна мала одну таку 155-мм установку.

The New York Times пише, посилаючись на власні джерела, що військово-промисловий комплекс України виготовляє на місяць 8 самохідних артилерійських установок Богдана.

“Зараз українська збройна промисловість будує вісім самохідних артилерійських систем “Богдана” щомісяця, і хоча офіційні особи не скажуть, скільки вони загалом виготовили, збільшення виробництва свідчить про потенційний бум внутрішнього виробництва зброї в країні”, — зазначається в матеріалі

NYT ознайомилося із документами Кабміну, в яких йдеться, що за останній рік українські оборонні підприємства побудували втричі більше бронетехніки, ніж виготовляли до війни, і в 4 рази збільшили виробництво протитанкових ракет.