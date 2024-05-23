Про це повідомив 78-й окремий десантно-штурмовий полк «Герць» (78 ОДШП) — формування у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як зазначається в пості, на початку повномасштабного вторгнення загиблий воїн потрапив до розвідувальної роти бригади. Незважаючи на юний вік, був дуже вмотивованим, розумним та амбітним.

“Разом з побратимами пройшов через багато гарячих точок: від київської кампанії до Донбасу, Запорізького контрнаступу і знову Донбас. Роман був поранений двічі, але щоразу повертався у стрій. Він завжди першим приходив на допомогу як на службі, так і в мирному житті.

Усі друзі, як військові, так і цивільні, просто обожнювали його. Рома був людиною-душею, доброю, мужньою і ввічливою. Це непоправна втрата для нас усіх”, — йдеться в повідомленні.