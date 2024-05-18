Військовослужбовець був пілотом винищувальної 831-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України, яка дислокується на Полтавщині.

Про це повідомили на офіційній сторінці 831 бригади тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України у Facebook.

“Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину”, — пишуть побратими загиблого.

Зазначається, що підполковник Денис Василюк був начальником штабу — першим заступником командира авіаційної ескадрильї.

“Денис Олександрович — пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, справжній професіонал своєї справи, від початку повномасштабного вторгнення московитів здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордену «За мужність». Денис любив свою родину, своє життя, свою службу, своє, наше українське небо…”, — згадують військові.