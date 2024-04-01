Російська військова техніка, зокрема модифіковані боєголовки ФАБ-1500, завдали значної шкоди під час нещодавнього просування в Донецьку.

Про це повідомляє колишній аташе з питань оборони Великої Британії в Москві, Джон Форман, пише Independent.

“Причини нещодавнього російського просування в Донецьку багатогранні — Україна стикається з нестачею зброї та боєприпасів, а західні союзники зволікають з наданням нового фінансування та військової допомоги. Нещодавно модифіковані боєголовки ФАБ-1500 завдають чималої шкоди”, — пише Форман.

Зазначається, що ФАБ не така ефективна, ніж JDAM, але набагато дешевша. Зрештою вона набагато доступніша для військ РФ, ніж JDAM для України.

Українські війська, за словами Формана, борються з цим як можуть, але потребують більшого обсягу зброї, боєприпасів та протиповітряної оборони.

Нагадуємо, що рф має на озброєнні дуже багато потужних 1500-кілограмових бомб, якими намагається виснажити українську систему ППО.

Форман пояснює, що JDAM є керованими бомбами з розумними крилами, які підвищують точність влучання до нерухомих цілей, і можуть бути скориговані за допомогою супутникової або лазерної навігації.