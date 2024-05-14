В Сумській ОВА відповіли на заяву керівника ГУР МОУ Кирила Буданова щодо наступу росіян на Сумщину, запевняють, що ситуація контрольована.

Про це повідомили у телеграмі Сумської ОВА.

“Сумська ОВА отримує інформацію з усіх можливих джерел про ситуацію в прикордонні на лінії зіткнення. Ми (в режимі – ред.) 24/7 комунікуємо із військовим командуванням (формувань Сил оборони в регіоні – ред.), до нас доводиться повна інформація. Враховуючи її, ми приймаємо відповідні рішення для захисту нашого населення. Як приклад – це оголошення евакуації цивільного населення із Білопільської громади. Це рекомендували зробити військові”, – повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Артюх також запевнив, що станом на зараз ситуація в регіоні контрольована.

Він додає, що задля безпеки людей, завершується будівництво фортифікаційних споруд. Зараз йдуть роботи на третьому рубежі оборони. Працює велика кількість будівельних організацій, підсумовує голова ОВА.

Нагадаємо раніше на Сумщині додатково оголосили евакуацію цивільних із прикордонних із Росією міст Білопілля та Ворожба.