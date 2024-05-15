Про це йедться в дописі “Укренерго” в Telegram.

“При зростанні споживання у вечірні години максимального споживання 18:00 – 23:00, “Укренерго” прогнозує введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів”, – повідомляє пресслужба компанії.

Водночас зазначається, що сьогодні, 15 травня, з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.