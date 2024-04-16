Перебування російських сил на Запорізькій АЕС та її експлуатація некваліфікованим персоналом посилюють ризики для безпеки цього ядерного об’єкту.

Про це заявив під час засідання Ради Безпеки ООН заступник постпреда США Роберт Вуд.

«Ми стурбовані тим, що Запорізька АЕС експлуатується недостатнім штатом у складі неналежним чином навчених операторів, які не мають ліцензій. Це загрозлива та нестійка ситуація для безпечного обслуговування й експлуатації атомної електростанції», — наголосив представник США.

Він також обурився через заборону доступу українських фахівців на АЕС, що є “жахливою” ситуацією, яка ставить під сумнів безпеку експлуатації станції.

«Кричуще ігнорування Росією необхідності утримувати ліцензований і досвідчений персонал ставить під сумнів прихильність РФ та «Росатома» до безпечної експлуатації атомних електростанцій у всьому світі», — сказав Вуд.

Вуд також висловив позицію США про уникнення військових дій навколо ЗАЕС.

«Війна Росії та продовження її контролю над ЗАЕС створюють надзвичайний ризик ядерного інциденту», — підкреслив американський дипломат.