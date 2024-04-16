Про це заявив під час засідання Ради Безпеки ООН заступник постпреда США Роберт Вуд.

«Ми стурбовані тим, що Запорізька АЕС експлуатується недостатнім штатом у складі неналежним чином навчених операторів, які не мають ліцензій.

Це загрозлива та нестійка ситуація для безпечного обслуговування й експлуатації атомної електростанції», — наголосив представник США.

Він також обурився через заборону доступу українських фахівців на АЕС, що є “жахливою” ситуацією, яка ставить під сумнів безпеку експлуатації станції.

«Кричуще ігнорування Росією необхідності утримувати ліцензований і досвідчений персонал ставить під сумнів прихильність РФ та «Росатома» до безпечної експлуатації атомних електростанцій у всьому світі», — сказав Вуд.

Вуд також висловив позицію США про уникнення військових дій навколо ЗАЕС.

«Війна Росії та продовження її контролю над ЗАЕС створюють надзвичайний ризик ядерного інциденту», — підкреслив американський дипломат.

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