Про це заявив під час засідання Ради Безпеки ООН заступник постпреда США Роберт Вуд.
«Ми стурбовані тим, що Запорізька АЕС експлуатується недостатнім штатом у складі неналежним чином навчених операторів, які не мають ліцензій.
Це загрозлива та нестійка ситуація для безпечного обслуговування й експлуатації атомної електростанції», — наголосив представник США.
Він також обурився через заборону доступу українських фахівців на АЕС, що є “жахливою” ситуацією, яка ставить під сумнів безпеку експлуатації станції.
«Кричуще ігнорування Росією необхідності утримувати ліцензований і досвідчений персонал ставить під сумнів прихильність РФ та «Росатома» до безпечної експлуатації атомних електростанцій у всьому світі», — сказав Вуд.
Вуд також висловив позицію США про уникнення військових дій навколо ЗАЕС.
«Війна Росії та продовження її контролю над ЗАЕС створюють надзвичайний ризик ядерного інциденту», — підкреслив американський дипломат.
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