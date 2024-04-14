Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“Росія є єдиним терористом у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та усього світу. Ніхто інший, окрім російських терористів, не ставив світ так близько до межі свідомої радіаційної катастрофи”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лише за останні тижні Росія вже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС. Це свідомі російські дії, які продовжують практику шантажу України та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на атомній електростанції.

У Генштабі додають, що безпека станції не може бути гарантована доти, доки російські терористи знаходяться на ЗАЕС, тримають там свою бойову техніку та мають можливість проводити свої операції.