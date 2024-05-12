Допис військового з місця подій з’явився у мережі Facebook.

“Вовчанськ… складно. Сьогодні ударна аеророзвідка 57-ї бригади зупинила просування “Шторм Z”, бригадна арта спрацювала чудово і добила роту Z разом з їхньою технікою вогневої підтримки. Але ворог стягує резерви. Почалися вуличні бої, місто оточують. Кажу це тому, що ми можемо загинути й правду ніхто не почує. А навіщо тоді все?!” — йдеться у дописі Ярославського.

Також він зазначає, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій і мін.

“Ворог вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути сірою!”, — обурюється військовий.

Крім того, Ярославський зауважує, що за два роки на українському кордоні мали стояти бетонні укріплення “в мінус 3 поверхи”!

“А не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це чи шалене злодійство, чи навмисний саботаж!”, — робить висновок Ярославський.

Наостанок він констатує, що “ми знову втрачаємо людей, території та робимо те, що вже робили у вересні 22-го”.

“Знаю, що ті, що залишили позиції 125 ТРО, вже дають розклад про те, що їм впарювали на підпис акти прийому-передачі фортифікацій, які навіть на 30% були не готові як завершене будівництво. Сподіваюся, що винні покарають. Усім жити!”, — так закінчує свій допис військовий.