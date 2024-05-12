Про це пише Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.

Триває евакуація населення з територій, де ворог активізував бойові дії.

“За понад дві доби силами ОВА, місцевих адміністрацій, Координаційного гуманітарного центру та волонтерів, поліції, ДСНС евакуювали понад 4000 тисяч жителів з населених пунктів, де є загроза для життя й здоров‘я цивільних”, – йдеться у повідомленні.

Усім евакуйованим надається супровід відповідно до розробленої ще в 2022 році дорожньої карти. Евакуйованим забезпечують розміщення, всім, хто потребує тимчасового проживання. 70% евакуйованих мають житло для проживання, більшість з них залишаються у родичів та близьких. Також надають гуманітарну, медичну, психологічну та юридичну допомогу.

“Розгорнули ще майже 900 місць для евакуйованих. За потреби цю цифру будемо збільшувати”, – пише Синєгубов про необхідну евакуацію.

Також голова Харківської ОДА зазначив, що існують чіткі домовленості з Укрзалізницею: якщо темпи евакуації збільшаться, в тому числі за межами області, Укрзалізниця надасть додаткові потяги за окремими напрямками.