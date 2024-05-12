На фронті ситуація залишається напруженою, активні бої тривають на чотирьох напрямках, і ситуація швидко змінюється.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За вказаними даними, на фронті ситуація залишається напруженою. Противник активно атакує підрозділи по кількох напрямках з метою просунутися глибше на територію України. Сили оборони ведуть жорсткі оборонні бої, і спроби російських окупантів прорватися через українську оборону були зупинені. Розвідка ЗСУ, артилерія та підрозділи безпілотних систем працюють ефективно. Відомо про інформацію за плани ворога, тому ЗСУ гнучко реагує на їхні дії. Для посилення оборони приймаються всі необхідні заходи, включаючи кадрові рішення. На цьому тижні ситуація на Харківщині значно загострилась. В даний час там тривають бої в прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ.

“Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження”, – йдеться у повідомленні.

На Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється. В одних районах противник має частковий успіх, в інших – Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення.

На Краматорському напрямку противник не полишає спроб оволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії східніше міста.

Безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки.

“Попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад”, – наостанок прокоментував Сирський.