Перша група бойових пілотів з України завершила навчання на літаках F-16, які проходили на військовій базі в Арізоні.

Про це повідомила в четвер речниця повітряних сил Нацгвардії США Ерін Ханніган, повідомлє Politico.

«Пілоти проходили навчання на 162-й авіабазі Національної гвардії в Тусоні»,- зазначила Ханніган.

При цьому вона не уточнила, яка кількість українських військових входила до групи, пославшись на дотримання вимог оперативної безпеки.

Зараз українські пілоти прямують до Європи для додаткового навчання.

Як повідомляє видання, Україна планує отримати понад 60 F-16 від Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії.