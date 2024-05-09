Про це повідомляє NaTemat.pl.
Відповідаючи на запитання щодо допомоги Києву з боку Нато, Туск зазначив, що альянс вже багато чим допомагає, але не хоче втручатися безпосередньо в конфлікт через загрозу ядерної війни.
“НАТО сьогодні допомагає настільки, наскільки це можливо. Україна не зможе впоратися без допомоги альянсу.
Там уже є спостерігачі та інженери (НАТО). Подивимося, як піде, але ви знаєте, що ніхто не хоче прямого конфлікту”, — пояснив очільник польського уряду.
До речі, це запитання поставила прем’єр-міністру 10-річна Сара Малецька-Тшаскось, яка є наймолодшим репортером у парламенті.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не відправлятиме війська в Україну.
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