Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в Україні працюють спостерігачі та інженери НАТО.

Про це повідомляє NaTemat.pl.

Відповідаючи на запитання щодо допомоги Києву з боку Нато, Туск зазначив, що альянс вже багато чим допомагає, але не хоче втручатися безпосередньо в конфлікт через загрозу ядерної війни.

“НАТО сьогодні допомагає настільки, наскільки це можливо. Україна не зможе впоратися без допомоги альянсу. Там уже є спостерігачі та інженери (НАТО). Подивимося, як піде, але ви знаєте, що ніхто не хоче прямого конфлікту”, — пояснив очільник польського уряду.

До речі, це запитання поставила прем’єр-міністру 10-річна Сара Малецька-Тшаскось, яка є наймолодшим репортером у парламенті.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не відправлятиме війська в Україну.