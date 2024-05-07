За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, якби Євросоюз був краще готовий у безпековому плані, то Володимир Путін, ймовірно, не напав би на Україну. Європейські лідери свого часу не змогли розгледіти загрозу з боку Росії.

Про це Дональд Туск заявив під час Європейського економічного конгресу у Катовіце.

Він наголосив, що сьогодні Європа має стати безпечним континентом завдяки своїм зусиллям, зокрема оборонного характеру.

“Це не так, що Україна, беручи до уваги диспропорції, має програти Росії. Ні! Якби Європа була краще підготовлена, якби Європі та європейським лідерам багато років тому вистачило уяви, якби Європа була краще підготовленою на такі складні часи, то, можливо, Росія не наважилася б напасти на нашого друга – Україну”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначає глава польського уряду, ЄС упродовж наступних кільканадцяти місяців має здійснити зусилля і підвищити свою обороноздатність таким чином, щоб ніхто не наважився напасти на Європу.