Про це Дональд Туск повідомив на економічній конференції в місті Катовіце на півдні Польщі, цитує Bloomberg.
Він зазначив, що тривалі дебати щодо підвищення обороноздатності блоку мають незабаром завершитися ухваленням рішень.
“Багато грошей, витрачених добре і з розумом на безпеку Європи, дозволить надовго утримати війну від кордонів Європи. Можливо, назавжди”, – йдеться у повідомленні.
Польський прем’єр також закликав посилити збільшення витрат на обороноздатність. За його словами, найближчі роки регіону потрібно витратити на підвищення військової готовності, достатньої для того, щоб бути стримуючим фактором проти потенційних противників.
“Європейські кордони потрібно захищати, тому що вони стали кордонами між континентом миру й агресорами, які готують нам війну, серед іншого з використанням гібридних методів”, – підсумував глава уряду Польщі.
- Президент Польщі просить главу уряду готувати саміти Євросоюзу з Україною та США
- Польща не має ЗРК Patriot, але допомагатиме Києву іншими засобами, — Туск
- Польський уряд створить Раду з питань співпраці з Україною