Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європейський Союз має направити на оборону щонайменше 100 мільярдів євро. Також він закликав створити спільну систему протиповітряної оборони.

Про це Дональд Туск повідомив на економічній конференції в місті Катовіце на півдні Польщі, цитує Bloomberg.

Він зазначив, що тривалі дебати щодо підвищення обороноздатності блоку мають незабаром завершитися ухваленням рішень.

“Багато грошей, витрачених добре і з розумом на безпеку Європи, дозволить надовго утримати війну від кордонів Європи. Можливо, назавжди”, – йдеться у повідомленні.

Польський прем’єр також закликав посилити збільшення витрат на обороноздатність. За його словами, найближчі роки регіону потрібно витратити на підвищення військової готовності, достатньої для того, щоб бути стримуючим фактором проти потенційних противників.