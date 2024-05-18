Польща планує інвестувати 10 мільярдів злотих (2,55 мільярда доларів) у зміцнення своїх кордонів з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

За його словами, відповідний план матиме назву “Східний щит” і включатиме будівництво нових укріплень та огорож, а також зміну рельєфу вздовж 400 кілометрів сухопутного кордону.

Туск запевнив, що робота над проєктами вже розпочалася.

“Ми хочемо, щоб наш кордон був безпечним під час миру і непрохідним під час війни”, — сказав глава польського уряду.

Цей крок стався на тлі чергової хвилі нелегальних мігрантів з Білорусі, яких не стримав 5,5-метровий (18-футовий) паркан, споруджений попередньою адміністрацією у 2022 році.

Туск також очікує, що в понеділок, 20 травня, Європейський інвестиційний банк оголосить про виділення 500 мільйонів злотих на витрати країни на інструменти супутникового моніторингу. Очікується, що система стане частиною європейської системи протиповітряної оборони типу “Залізний купол”, за яку виступає Польща.