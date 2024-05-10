Про це він розповів у інтерв’ю Укрінформу.
«Досить важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку в Україну силоміць. Такого не станеться. Німеччина вже заявила, що такі чоловіки можуть залишатися, навіть якщо у них немає дійсних проїзних документів. Я очікую, що також триватиме дискусія і між країнами ЄС», – сказав він.
Дипломат зазначив, що Польща перебуває в іншому становищі, ніж деякі західні країни, бо в Польщі зараз проживають мільйони українців.
Він також певен, що багато залежить від воєнної ситуації, яка зараз є дуже складною.
“Пам’ятаю, як на початку повної масштабної війни багато українських чоловіків поверталися в Україну. Але я розумію, що всі добровольці вже це зробили. Можливо, допоможуть якісь стимули”, – відзначив посол.
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