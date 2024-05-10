Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи вважає, що його держава, скоріш за все, не висилатиме військовозобов’язаних українців із країни.

Про це він розповів у інтерв’ю Укрінформу.

«Досить важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку в Україну силоміць. Такого не станеться. Німеччина вже заявила, що такі чоловіки можуть залишатися, навіть якщо у них немає дійсних проїзних документів. Я очікую, що також триватиме дискусія і між країнами ЄС», – сказав він.