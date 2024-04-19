Польська влада не може допустити блокування руху на пунктах перепустку, аби не завдавати шкоди Україні.
“Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні. Ми повинні будемо прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи”, – відзначив він.
Туск зауважив, що влада не може допустити блокування переходів, незалежно від обґрунтування протестів, оскільки сьогодні:
“Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни”.
“Я розраховую на рефлексію і відмову від такої форми протесту”, – відзначив Туск.
Протягом останніх місяців польські фермери блокують низку прикордонних пунктів на кордоні з Україною. Вони виступають проти імпорту нашого продовольства, оскільки це нібито впливає на ціни на внутрішньому ринку. Ще в березні фермери заявили, що планують припинити блокади в кінці поточного місяця.Після переговорів між Києвом, Варшавою та Європейським союзом (ЄС) голова українського уряду Денис Шмигаль заявив про п’ять кроків, спрямованих на вирішення проблеми.Тим часом фермери поновили блокаду ще двох пунктів пропуску, а саме: “Корчова – Краківець” і “Медика – Шегині”.
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