Польська влада не може допустити блокування руху на пунктах перепустку, аби не завдавати шкоди Україні.

“Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні. Ми повинні будемо прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи”, – відзначив він.

Після саміту Європейської ради Туск заявив про складну ситуацію, в якій сьогодні перебуває Україна внаслідок останніх серій масштабних обстрілів. За його словами, найближчий час може стати вирішальним у повномасштабній війні.

Туск зауважив, що влада не може допустити блокування переходів, незалежно від обґрунтування протестів, оскільки сьогодні: