Армія РФ обстріляла місто Білопілля в Сумській області. Один з поранених помер в лікарні. В прокуратурі відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, окупанти РФ обстріляли місто з артилерії.

“Внаслідок атаки ворога 51-річний мирний житель отримав тяжкі поранення, від яких помер у лікарні. Також поранено ще одного чоловіка та двох жінок”, – йдеться в повідомленні.

Також обстріл пошкодив багатоповерхівку, магазини та аптеку, легкові автомобілі.

Російські війська обстріляли середмістя Білопілля Сумського району приблизно опівдня.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

За минулу добу армія РФ здійснила 14 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 82 вибухи. У Білопільській громаді через атаку РФ 18 квітня поранення отримала одна людина.