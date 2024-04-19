Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, окупанти РФ обстріляли місто з артилерії.
“Внаслідок атаки ворога 51-річний мирний житель отримав тяжкі поранення, від яких помер у лікарні. Також поранено ще одного чоловіка та двох жінок”, – йдеться в повідомленні.
Також обстріл пошкодив багатоповерхівку, магазини та аптеку, легкові автомобілі.
Російські війська обстріляли середмістя Білопілля Сумського району приблизно опівдня.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.
За минулу добу армія РФ здійснила 14 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 82 вибухи. У Білопільській громаді через атаку РФ 18 квітня поранення отримала одна людина.
- Росіяни завдали чотирьох ударів по центру Білопілля на Сумщині
- Зросла кількість загиблих від російського ракетного обстрілу Дніпра, — голова ОВА
- Понад 2000 ударів на Донеччині за останню добу: 4 людини загинули