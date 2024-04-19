Російська армія вдень 19 квітня обстріляла центр Білопілля на Сумщині. Поранені троє людей, їх ушпиталили у важкому стані.

Про це повідомив голова Білопільської громади Юрій Зарко у коментарі Суспільному.

«Було чотири «прильоти» в центрі міста. Є поранені люди, молоді люди. Зараз за їхнє життя борються медики. Зараз відомо про три людини, невідомо, що там ще. Важкі, всі дуже важкі. Пошкоджені також магазини і будівлі», – поінформував Зарко.

За його словами, обстріл був приблизно о 12:20 із самохідної артилерійської установки.

За минулу добу армія РФ здійснила 14 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 82 вибухи. У Білопільській громаді через атаку РФ 18 квітня поранення отримала одна людина.