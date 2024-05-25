Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, метою Міжнародного дня зниклих дітей є привернути увагу суспільства до проблеми зникнення дітей та до правил, які допоможуть їй запобігти. З початком російсько-української війни ця проблема стала для України ще боліснішою.

“Незаконні депортації, викрадення дітей росіянами, хаос, що коїться на тимчасово окупованих територіях… Все це тільки посилює проблему та збільшує кількість зниклих безвісти дітей”, – зауважив Лубінець.

Міжнародний день зниклих безвісти дітей відзначається 25 травня з 2002 року за ініціативою Європейського центру зниклих і тих, що зазнали сексуального насильства, дітей.

“Про зникнення дитини слід негайно повідомляти в поліцію, а в разі порушення прав дитини слід звернутися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини за адресою: вул. Інститутська, 21/8, Київ, 01008; на електронну пошту: [email protected] або на гарячу лінію: 0800501720”, – наостанок сказав він.