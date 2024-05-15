Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” 6-8 травня 2024 року.

“Більше половини (55%) опитаних з розумінням ставляться до підвищення тарифів з метою забезпечення ремонту зруйнованих об’єктів інфраструктури. Зокрема 45 % опитаних вважають, що для забезпечення ремонтної кампанії можуть бути підвищені тарифи на електроенергію з урахуванням матеріального статку та обсягів споживання домогосподарства, ще 10 % – що тариф варто підвищити всім споживачам”, – зазначено в опитуванні.

Разом з тим, 40 % вважають, що підвищувати тарифи не треба, навіть за умов погіршення ситуації з електропостачанням. Про необхідність підвищення тарифів з урахуванням статку та споживання частіше зазначають мешканці центральних областей, обласних центрів, молодші та заможніші опитані.

Більшість респондентів – 67 % погоджуються з тим, що у випадку підвищення тарифів незахищені верстви населення мають отримати допомогу від держави. Близько чверті – 26 % з цим не погоджуються. Опитані із сільської місцевості та групи з нижчим доходом частіше за інших не погоджуються з цією тезою.

70% опитаних вважають, що минулорічне підвищення тарифу дозволило відновити на належному рівні пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури. На питання про те, чи були відновлені потужності протягом минулого року, 59 % респондентів відповіли, що інфраструктура була відновлена на достатньому рівні, 11 % — що відновлена повністю. Ще 15 % респондентів вважають, що інфраструктура була відновлена на недостатньому рівні, 2 % — що не була відновлена взагалі. 13 % опитаних не змогли визначитись щодо цього питання. Жителі східних областей, обласних центрів та опитані середнього віку оцінюють ефективність відновлення гірше.

На думку 41 % респондентів, всю енергетичну інфраструктуру потрібно відновлювати вже зараз. 52 % вважають, що наразі відновлювати потрібно тільки найважливіші об’єкти, а решту — після війни. Ще 3 % дотримуються думки, що будь-яке відновлення потрібно відкласти на післявоєнний період. Мешканці півдня та міст частіше вважають, що всю інфраструктуру потрібно відновлювати вже зараз.