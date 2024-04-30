В Україні одна з найбільших в Європі кількість згодних з твердженням про перебільшення коронавірусної загрози.

Соціологічне дослідження провела Група Рейтинг в співпраці з всесвітньо відомим інститутом досліджень Gallup International.

Згідно з його результатами, в Україні одна з найбільших в Європі кількість згодних з твердженням про перебільшення коронавірусної загрози: 53% згодні з твердженням, 30% не згодні, 16% і згодні, і не згодні.

В інших країнах Європи з цим твердженням було менше згодних. Загалом з твердженням “Я вважаю, що загроза від коронавірусу була перебільшена” найбільше згодні (більше 60%) опитаних у п’яти країнах: Боснії і Герцеговині, Косово, Азербайджані, Румунії і Грузії.

Близький Схід також демонструє високий рівень згоди з тим, що загроза COVID-19 була перебільшеною: Афганістан (62%), Ірак (59%) і Сирія (57%).

Найбільший відсоток не згодних з цим твердженням спостерігається серед європейських країн: це Іспанія, Швеція, Велика Британія та Німеччина.

В США і Канаді майже однаковий відсоток згодних відносно не згодних з твердженням про перебільшення загрози. Щодо південної Америки, в Мексиці один з найвищих в світі відсотків тих, хто вважає: загроза від коронавірусу не була перебільшеною. В Аргентині і Еквадорі також схожий показник.