За даними опитування, найбільше прагнення уникнути мобілізації поширено на сході країни, найменше - в центрі.

Про це йдеться в опитуванні, проведеному Фондом “Демократичні ініціативи”.

Зі статистичних даних видно, що на сході України 39% опитаних сказали, що більшість їх знайомих мобілізаційного віку намагаються уникнути цього. На півдні України ця частка становить 32%, на заході – 29%. Найменшою вона виявилася в центрі – 15%.

Загалом 47% українців відзначають, що деякі їхні знайомі готові бути мобілізованими, а деякі цього уникають. 25% сказали, що більшість їхнього оточення намагається уникнути мобілізації. 10% кажуть, що їхні знайомі переважно готові бути мобілізованими. 18% було важко відповісти на це питання.

Опитування було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року на територіях, що контролюються урядом України. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.