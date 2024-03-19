Департамент ресурсного забезпечення Міністерства оборони (ДРЗ), який до запуску ДП “Державний оператор тилу”, відповідав за незбройні закупівлі, має зобов'язання провести тендери для забезпечення ЗСУ продуктами харчування на 1 квартал 2024 року. Для цього протягом грудня - січня ДРЗ уклав 32 договори на загальну суму понад 9,2 млрд грн. Сукупно було законтрактовано 9 постачальників, які мають поставити продукцію військовим частинам у різних областях до 31 березня.

Про це повідомляють аналітики StateWatch, проаналізувавши відкриті закупівлі ДРЗ на Prozorro.

Найбільше коштів отримало ТОВ “Гранд Консалт” – 2,8 млрд грн за десятьма договорами на постачання продукції по військових частинах у Києві й Рівному, а також у Житомирській, Закарпатській, Київській, Львівській та Чернівецькій областях. Контракти “Гранд Консалт”, що належить до групи білоцерківських компаній Тетяни Глиняної, складають 30% від загальної суми всіх договорів ДРЗ за грудень-січень.

Найменше коштів отримало ТОВ “Міт Пром” – 400 млн грн за одним контрактом на постачання продукції по Луганській та Харківській областях.

Найвищу ціну одного комплекту продуктів харчування, що складає 117,84 грн, передбачено в договорі з ТОВ “Гранд Консалт” на суму 509 млн грн для постачання товарів по Київській області.

Найнижчу ціну за комплект, що складає 104,04 грн, передбачено в договорі на суму 264 млн грн з ТОВ “Контракт Продрезерв 5” для постачання продукції по Донецькій області.

Прикметно, що 17 січня МОУ розірвало договір з ТОВ “Трейд Лайнс Рітейл” на постачання продуктів харчування до Херсонської та Миколаївської областей на загальну суму 470,7 млн грн. “Трейд Лайнс Рітейл” входить до групи Гринкевичів, члени родини якої підозрюються ДБР у завданні збитків Міністерству оборони на суму понад 934 млн грн.

Щоб уникнути збою в постачанні, ДРЗ повторно оголосив закупівлю за процедурою прямих договорів, але водночас вніс зміни в інший чинний контракт з постачальником – “Контракт Продрезерв 5”, аби забезпечити нагальні потреби військових.

У договір від 28.12.2023 року, відповідно до якого “Контракт Продрезерв 5” мало постачати товари лише у Донецьку область, додали військові частини Миколаївської та Херсонської областей. При цьому обсяги товарів не збільшилися. Таким чином продукти, призначені лише для Донецької області, протягом січня-лютого розподілили між трьома областями, а обсяги поставок на Донеччину відповідно зменшилися.

Зрештою через розірвання контракту з ТОВ “Трейд Лайнс Рітейл” виникла необхідність повторно оголошувати закупівлю не лише для Миколаївської та Херсонської областей, а й окремо для Донецької області.

29 січня 2024 року ДРЗ уклав прямий договір на суму 340,4 млн грн із ТОВ “Контракт Продрезерв 5” на постачання продуктів харчування військовим частинам Миколаївської та Херсонської областей до кінця березня.

07 березня 2024 року ДРЗ на тендері за спрощеною процедурою обрав переможцем ТОВ “Трейд Полтава” , із яким уклав договір на суму 187,9 млн грн на постачання у військові частини у Донецькій області до кінця березня.

Обовʼязок провести закупівлі продуктів харчування на другий квартал 2024 року (квітень – червень) та на всі наступні періоди покладений на ДП “Державний оператор тилу” (ДОТ). З огляду на потребу інституційного становлення ДОТ, на Оператор тилу не було покладено обовʼязок провести закупівлі на перший квартал 2024 року. Окрім продуктів харчування, від грудня 2023 року ДОТ відповідає за придбання пального, уніформи та амуніції для військових. Загальний річний бюджет відомства становить близько 95 млрд грн. З них на утримання ДП передбачено комісію розміром 0,4% від виконаних контрактів (але не більше 250 млн грн на рік).

