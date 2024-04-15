Ізраїльський дипломат сказав, що через "шахеди", що Іран передав РФ, загинули багато мирних українців

Про це постійний представник Ізраїлю в Організації Об’єднаних Націй Гілад Ердан заявив на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН щодо іранської масованої атаки на Ізраїль.

Говорячи про атаку, Гілад Ердан порівняв дії Тегерана з Третім рейхом, а верховного лідера Ірану аятолу Хаменеї – з Гітлером. І зазначив, що “все, до чого торкається нинішня влада Ірану, несе загрозу”.

Представник Ізраїлю в ООН сказав, що Іран активно продовжує розробляти ядерну зброю та працює над інтерконтинентальними балістичними ракетами, тож, за його словами, є потенційна загроза від застосування такого озброєння для усього світу.

Також, як сказав Ердан, значна кількість українських мирних громадян загинула внаслідок регулярних повітряних атак з боку Росії, зокрема й через ударні дрони “шахеди”, які Тегеран передав Москві.

“Президент Зеленський, засуджуючи іранську атаку минулої ночі, сказав: “Звук іранських безпілотників “шахед”, інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою, і цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу”. Дослухайтеся до президента Зеленського та прокиньтеся!” – додав ізраїльський дипломат.