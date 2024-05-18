Про це йдеться у повідомленні “Укренерго”.
“У Полтавській та Харківській областях завтра можливі аварійні відключення світла. В компанії попередили, що це стосуватиметься як промисловості, так і побутових споживачів”, – кажуть енергетики.
За даними компанії, причина відключень – проведення ремонту на енергооб’єктах після російських ударів, які сталися 18 травня.
Разом з тим, в інших регіонах відключення світла не прогнозуються.
Нагадаємо, у середу, 15 травня, з 06:40 до 09:00 в усіх регіонах України застосовувалися аварійні відключення через дефіцит електроенергії, спричинений російськими обстрілами українських ТЕЦ.
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