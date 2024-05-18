У неділю, 19 травня, у двох областях України можливі аварійні відключення електроенергії.

Про це йдеться у повідомленні “Укренерго”.

“У Полтавській та Харківській областях завтра можливі аварійні відключення світла. В компанії попередили, що це стосуватиметься як промисловості, так і побутових споживачів”, – кажуть енергетики.

За даними компанії, причина відключень – проведення ремонту на енергооб’єктах після російських ударів, які сталися 18 травня.

Разом з тим, в інших регіонах відключення світла не прогнозуються.

Нагадаємо, у середу, 15 травня, з 06:40 до 09:00 в усіх регіонах України застосовувалися аварійні відключення через дефіцит електроенергії, спричинений російськими обстрілами українських ТЕЦ.