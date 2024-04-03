Загроза використання території Білорусі для ударів по Україні існує з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Це повідомив у ефірі телемарафону спікер Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

“Ми вже бачили, як так званий білоруський президент надавав територію для наступу російських військ під час початку повномасштабного вторгнення. Звісно, що ми не виключаємо авіаційного застосування з їх території”, — зауважує Євлаш.

Він зауважив, що авіаційна загроза з території Білорусі є реальною, оскільки російська авіація може швидко переміщатися на великі відстані та використовувати аеродроми у Білорусі.

Також Євлаш відзначив готовність українських військ до різних розвитків подій, включаючи спостереження за рухом літаків та використання розвідданих і партнерів для цього.