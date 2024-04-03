Троє жителів міста Миколаївка На Донеччині поранені в результаті ударів російської армії 2 квітня.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

“2 квітня 2024 року, близько 21:40, окупаційна армія РФ обстріляла місто Миколаївку. В результаті влучання засобів ураження по житловій забудові дістали тілесні ушкодження двоє чоловіків 43 та 57 років, а також 48-річна жінка”, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Прокуратура повідомляє, що з осколковим пораненням, контузією та забоями постраждалих доправили до медичного закладу. Також російська армія пошкодила приватні й багатоквартирні житлові будинки, зупинка громадського транспорту та автомобілі.

Тип озброєння, з якого окупанти вели вогонь, встановлюється. Також прокурори фіксують наслідки російських ударів.