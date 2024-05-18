Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Як з’ясували слідчі, близько 08:30 ранку співробітники ТЦК зупинили чоловіка для перевірки документів та вручення повістки. Для оформлення йому запропонували сісти до службового автомобіля. Однак під час бесіди підозрюваний несподівано дістав ніж та вдарив ним військовослужбовця. На момент нападу чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.
Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
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