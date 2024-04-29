Влітку ті, хто перебуває за межами держави, зможуть оновити військові дані в консульствах або онлайн.

Після 18 травня військовозобов’язані мають оновити свої дані у ТЦК. Це також стосується тих, хто наразі перебуває за кордоном. Однак через те, що консульські установи закриті, зробити це зараз можна тільки на території України.

Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. Повідомляє “Телеграф“.

Військовий пояснив, що військовозобов’язаних за межами держави зможуть оновити військово-облікові дані лише з червня. Це можна буде зробити в консульських установах або через електронний кабінет, який незабаром планують запустити.

“Станом на тепер цього нема, тож оновити свої військово-облікові дані можна лише в ТЦК, тобто в Україні…важливо розуміти, що чоловік, який проживає за кордоном, залишається громадянином України, і він має певні зобов’язання перед своєю державою, зокрема, захищати її від російських окупантів.” – зазначив Істомін.

Для внесення та оновлення військово-облікових даних необхідні наступні документи: паспорт, ідентифікаційний код, військовий квитком (або тимчасове посвідчення).

Також згідно із новим законом потрібно оновити свої дані протягом 60 днів після його вступу в дію. І хоча до набуття чинності закону ця вимога не діє, оновити свої персональні дані можна вже зараз.