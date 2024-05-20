Представники ТЦК уповноважені вручати повістки, здійснюючи оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення.

Представники територіальних центрів комплектації зможуть вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово.

Про це йдеться в постанові Кабміну №560.

Згідно з документом, вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блокпостах), пунктах пропуску через державний кордон України.

Повістки мають право вручати:

представники ТЦК – в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК.

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) – в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної районної, міської держадміністрації (військової адміністрації);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад – в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представники підприємств, установ, організацій – на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків);

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) – на усій території України.

Нагадаємо, в Україні з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він зокрема передбачає, що всім військовозобов’язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані – номер мобільного телефона, фактичну адресу проживання та email (за наявності). У Міноборони пояснили, що зробити це можна трьома способами: завантажити застосунок “Резерв+” (доступний для IOS та Android), у ЦНАПі, або ж у ТЦК та СП.