Військовозобов'язані отримають можливість створити QR-код, який можна буде носити з собою замість військового квитка.

Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу», член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія у Telegram.

За інформацією від політика, на сьогоднішній день 2944 особи вже оновили свої персональні дані у Територіальних центрах комплектації та Спецпризначенців, а 3703 — у Центрах надання адміністративних послуг.

Також, 415 094 українців використали платформу “Резерв +”, щоб оновити свої дані.

«Наступний крок — генерація QR коду, який буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток», — поінформував Арахамія.

Голова депутатської фракції пояснив, що QR-код буде функціонувати на кшталт COVID-сертифікату.

Нагадаємо, “Резерв+” — це мобільний додаток для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволяє оновлювати особисті дані в онлайн-режимі.

А також зазначимо, що з 18 травня в Україні набував чинності закон про мобілізацію, який був прийнятий Верховною Радою у квітні цього року.