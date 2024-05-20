Дмитро Лазуткін, прес-секретар Міністерства оборони, пояснив, що відповідно до нового закону про мобілізацію, роботодавці можуть вручити повістку військовозобов'язаному працівнику.

Про це у щотижневому дайджесті розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Речник повідомив, що згідно з положенням №563, затвердженим Кабінетом Міністрів, представники виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, а також роботодавці, керівники підприємств, установ та організацій здійснюють оповіщення, вручення повісток, ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК.

Нагадаємо, з 18 травня набули чинності положення закону про мобілізацію. Зокрема ті положення, що вимагають, щоб всі військовозобов’язані оновили свої контактні дані протягом 60 днів.