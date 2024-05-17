Після чергової операції, яку зробили Роберту Фіцо в п'ятницю, поранений прем'єр-міністр зараз при свідомості та в стабільному, але критичному стані.

Про це повідомляє TASR.

У четвер, 16 травня у другій половині дня прем’єра Фіцо у лікарні відвідав новообраний президент Петер Пеллегріні, який розповів журналістам, що лікарі змогли стабілізувати стан Фіцо, однак його життя досі залишається в небезпеці.

“Прем’єр-міністр ледве уникнув смерті”, – наголосив президент.

Було зазначено, що на голову уряду чекають найважчі години й дні. Пеллегріні стверджує, що хоча Фіцо слабкий, він здатний говорити.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо потрапив до лікарні 15 травня з вогнепальними пораненнями. Це сталося після засідання уряду в словацькому місті Гандлова. Зловмисник зробив у Фіцо п’ять пострілів, повідомляє МВС. 71-річний Юрай К звинувачується словацькою поліцією. Фіцо був госпіталізований після отримання травм, і в лікарні заявили, що хоча його стан стабілізувався, він все ще дуже важкий. Фіцо – прем’єр-міністр Словаччини.