Про це повідомляє Reuters.

«Ми молимося за прем’єр-міністра (Роберта Фіцо – ред.) і вболіваємо за Словаччину. Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання та повернення до роботи. Роберт Фіцо знаходиться між життям і смертю», – заявив Орбан громадському радіо.

Орбан зауважив, що навіть якщо Фіцо одужає, він залишиться без роботи на кілька місяців у критичний момент напередодні виборів до Європарламенту.

За словами угорського політика, ці вибори, разом із президентськими виборами у США, «можуть визначити хід війни та миру в Європі».

«У цій ситуації нам би дуже знадобився Роберт Фіцо і налаштована на мир Словаччина», – додав Орбан.

Нагадаємо, що 15 травня прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо госпіталізували з тяжкими вогнепальними пораненнями після нападу, що стався після засідання уряду в місті Гандлова.

Словацька поліція вже висунула звинувачення 71-річному Юраю Цинтулі, якого вважають виконавцем цього нападу.