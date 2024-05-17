Про це повідомляє Reuters.
«Ми молимося за прем’єр-міністра (Роберта Фіцо – ред.) і вболіваємо за Словаччину. Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання та повернення до роботи. Роберт Фіцо знаходиться між життям і смертю», – заявив Орбан громадському радіо.
Орбан зауважив, що навіть якщо Фіцо одужає, він залишиться без роботи на кілька місяців у критичний момент напередодні виборів до Європарламенту.
За словами угорського політика, ці вибори, разом із президентськими виборами у США, «можуть визначити хід війни та миру в Європі».
«У цій ситуації нам би дуже знадобився Роберт Фіцо і налаштована на мир Словаччина», – додав Орбан.
Нагадаємо, що 15 травня прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо госпіталізували з тяжкими вогнепальними пораненнями після нападу, що стався після засідання уряду в місті Гандлова.
Словацька поліція вже висунула звинувачення 71-річному Юраю Цинтулі, якого вважають виконавцем цього нападу.
- Стан Фіцо стабілізувався, але залишається «дуже серйозним», — представниця лікарні
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