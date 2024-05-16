Про це повідомляє Радіо Свобода.
Його лікували дві бригади лікарів під час п’ятигодинного втручання з метою лікування численних поранень від куль. Наразі він перебуває на інтенсивній терапії.
Віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Роберт Каліняк повідомив, що стан Фіцо було стабілізовано лікарями, і вони продовжують процедури для подальшого поліпшення його стану.
«На жаль, стан продовжує залишатися дуже важким через складний характер поранень», – сказав він.
Нагадаємо, що 15 травня повідомлялось, що Фіцо підстрелили перед будівлею в центральному словацькому місті Гандлова, де пройшло засідання уряду.
Також нещодавно віцепрем’єр-міністр Словаччини Томаш Тараба заявив, що загрози життю Роберту Фіцо зараз немає.
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