Про це він сказав в інтерв’ю Yle.
«Ми зробимо все можливе, щоб поставити Росію та Путіна на коліна. Тоді можна буде розпочати серйозні переговори щодо припинення війни в Україні», — сказав Каріс.
За його словами, головний пріоритет полягає в тому, щоб припинити наступ російських військ. Крім того, він висловив сумніви щодо швидких змін в самій Росії.
«Я у швидкі зміни не дуже вірю. Росія мала шанс на початку 1990-х років, але все пішло не так. Навіть порятунок від Володимира Путіна не обов’язково призведе до змін.
Для них потрібна ціла низка факторів, найважливіший з яких – воля народу скористатися можливістю», — заявив Каріс.
Він також висловив думку, що можливо доведеться пережити ще багато «Путіних» перед змінами в Росії.
«Можливо, нам доведеться пережити ще багато російських лідерів, перш ніж щось розпочнеться», – припустив Каріс.
Він підкреслив, що для того, щоб прості росіяни зрозуміли необхідність змін, необхідний тиск, включаючи той, який здійснюється з боку Заходу.
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