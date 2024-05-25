Президент Естонії, Алар Каріс, вважає, що на даний момент найважливіше завадити розгортанню російської військової машини в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю Yle.

«Ми зробимо все можливе, щоб поставити Росію та Путіна на коліна. Тоді можна буде розпочати серйозні переговори щодо припинення війни в Україні», — сказав Каріс.

За його словами, головний пріоритет полягає в тому, щоб припинити наступ російських військ. Крім того, він висловив сумніви щодо швидких змін в самій Росії.

«Я у швидкі зміни не дуже вірю. Росія мала шанс на початку 1990-х років, але все пішло не так. Навіть порятунок від Володимира Путіна не обов’язково призведе до змін. Для них потрібна ціла низка факторів, найважливіший з яких – воля народу скористатися можливістю», — заявив Каріс.

Він також висловив думку, що можливо доведеться пережити ще багато «Путіних» перед змінами в Росії.

«Можливо, нам доведеться пережити ще багато російських лідерів, перш ніж щось розпочнеться», – припустив Каріс.

Він підкреслив, що для того, щоб прості росіяни зрозуміли необхідність змін, необхідний тиск, включаючи той, який здійснюється з боку Заходу.