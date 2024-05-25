Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що країни Балтії, Молдова та Казахстан є під загрозою агресії з боку Росії.

Про це Зеленський розповів у інтерв’ю казахському агентству “Власть”.

Він зауважив, що Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ), яка включає країни Центральної Азії, надає Росії можливість впливати на ці регіони.

“Стратегічного союзу з Путіним не може бути в жодної з ваших країн. Ви всі під ударами на 100%. Сьогодні ОДКБ та інші структури — можливість впливати на ваші країни.

(…) Росія більша, економічно і військово вона сильніша, ніж ваші країни. А це завжди для них максимальна можливість обмежувати вашу незалежність”, — сказав глава держави журналістам із Казахстану, Киргизстану та Узбекистану.

Зеленський також зазначив, що українська влада отримує інформацію про те, що серед пріоритетних цілей для агресії Кремля є Казахстан, Молдова, Естонія, Литва та Латвія. Він підкреслив, що заяви Москви про дружбу з країнами Центральної Азії є обманом, а окупація може розпочатися в будь-який момент, особливо в тих регіонах, де присутні росіяни, “є за що зачепитися”.

“Якщо ваші люди, ви, чинитимете опір стати частиною Росії, на вас неминуче чекає повномасштабне вторгнення, і, звісно ж, чекають смерті та війна”, — каже президент.

За словами Зеленського, Україна та країни Центральної Азії мають спільні цінності, такі як любов до дітей, волелюбність та любов до життя. Він закликав до співпраці незважаючи на те, що влада цих країн намагається втримати баланс між Росією та Заходом

“Я б дуже хотів, щоб ви були нам друзями. Я вважаю, що ваші народи нам друзі. Я б дуже хотів, щоб політика країн була дружньою стосовно України. Ми точно не воюємо, і ми точно не повинні [цього робити]. Навіть якщо хтось не хоче дружити, то потрібно співпрацювати. Потрібно вміти жити у світі справедливому, чесному”, — наголосив президент.