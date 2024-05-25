Про це він написав у X (Twitter).
“Україна вже неодноразово стикалася з такими діями Росії. Ми знаємо, що найефективніший спосіб протистояти їм – це єдність, сила і непохитна взаємна підтримка”, — написав міністр.
Кулеба висловив солідарність з естонськими, фінськими та литовськими друзями: “Ми зберігаємо пильність і готові надати будь-яку необхідну допомогу у протидії російським гібридним загрозам”.
“Ми також закликаємо НАТО до рішучих дій на захист Естонії, Фінляндії і Литви. Коли ми всі будемо сильними і єдиними, ніхто не зможе нас залякати”, – наголосив міністр.
Нагадаємо, цього тижня на сайті уряду Росії був помічений проєкт, який вказував на зміни морських кордонів у Балтійському морі без згоди сусідів. Проте після гучного розголосу проєкт був видалений.
У четвер, Естонія повідомила про вилучення російськими прикордонниками буйків на їхній частині річки Нарва. Це призвело до тимчасового виклику тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії до МЗС.
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