Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував останні провокації РФ щодо Естонії, Литви та Фінляндії, визначивши їх як частину стандартної гібридної тактики Росії, спрямованої на цькування та залякування.

Про це він написав у X (Twitter).

“Україна вже неодноразово стикалася з такими діями Росії. Ми знаємо, що найефективніший спосіб протистояти їм – це єдність, сила і непохитна взаємна підтримка”, — написав міністр.

Кулеба висловив солідарність з естонськими, фінськими та литовськими друзями: “Ми зберігаємо пильність і готові надати будь-яку необхідну допомогу у протидії російським гібридним загрозам”.

“Ми також закликаємо НАТО до рішучих дій на захист Естонії, Фінляндії і Литви. Коли ми всі будемо сильними і єдиними, ніхто не зможе нас залякати”, – наголосив міністр.

Нагадаємо, цього тижня на сайті уряду Росії був помічений проєкт, який вказував на зміни морських кордонів у Балтійському морі без згоди сусідів. Проте після гучного розголосу проєкт був видалений.

У четвер, Естонія повідомила про вилучення російськими прикордонниками буйків на їхній частині річки Нарва. Це призвело до тимчасового виклику тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії до МЗС.