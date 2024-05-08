Законопроєкт №11079-1 у другому читанні підтримали 279 народних депутатів.

Ініціаторами законопроєкту були Міністерство оборони та Генеральний штаб, його також підтримало Міністерство юстиції.

В’язні, які захочуть мобілізуватися, зможуть піти в армію за рішенням суду згідно з механізмом умовно-дострокового звільнення. Така категорія мобілізованих буде проходити службу в спеціальних підрозділах. Адміністративний нагляд за такими звільненими здійснюватиметься командиром військової частини, куди вони потрапляють.

“Вистояти в умовах тотальної війни проти противника з більшою кількістю ресурсів можна тільки консолідуючи всі сили. Цей законопроєкт про нашу боротьбу і збереження української державності”, – зазначила авторка законопроєкту Олена Шуляк.

Народний депутат Ярослав Железняк вказав, що ризики по антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет, частково прибрали. Зокрема, право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини топкорупціонерів (з виключеннями), а також винним у тяжких злочинах (на кшталт вбивства, зґвалтування).