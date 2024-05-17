Президент також наголосив на актуальності збереження електроенергії та необхідності її обдуманого використання в поточний час. Він зазначив, що важливо, аби всі рівні влади, включаючи уряд, регіональні та місцеві органи, а також енергетичні компанії, забезпечували громадян повною інформацією про графіки відключень електроенергії, особливо під час пікових навантажень, та пояснювали необхідність усвідомленого споживання енергії кожним індивідом.

“Звичайно, ми працюємо над тим, щоб дати Україні більше захисту ППО. Працюємо з усіма партнерами і справді в постійному режимі, переконуємо їх”, — додав президент.