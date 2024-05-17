Президент підкреслив значні втрати виробничих потужностей в енергетичному секторі та необхідність економного використання електроенергії.
Про це Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.
До обговорення долучилися високопосадовці, зокрема прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, представники військового відомства та керівники компаній енергетичного сектору.
“Зараз після російських ударів наша енергетика втратила суттєву частину генерації. Потрібен час на відновлення. Потрібно багато зусиль для подальшої розбудови енергетики – нової енергетики, яка буде здатна працювати попри загрози російського терору. Плюс уже готуємось до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації”, — сказав президент.
Президент також наголосив на актуальності збереження електроенергії та необхідності її обдуманого використання в поточний час. Він зазначив, що важливо, аби всі рівні влади, включаючи уряд, регіональні та місцеві органи, а також енергетичні компанії, забезпечували громадян повною інформацією про графіки відключень електроенергії, особливо під час пікових навантажень, та пояснювали необхідність усвідомленого споживання енергії кожним індивідом.
“Звичайно, ми працюємо над тим, щоб дати Україні більше захисту ППО. Працюємо з усіма партнерами і справді в постійному режимі, переконуємо їх”, — додав президент.
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